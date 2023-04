Muore operaio a Messina. Lavorava in un cantiere all’ospedale Papardo. Indagini

Un operaio, che stava svolgendo dei lavori in un cantiere allestito presso l’ospedale Papardo di Messina, è morto questa mattina in seguito a un incidente. Sul posto è intervenuta la Squadra mobile. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.