Muore colpito da una ruspa nel Siracusano: la procura apre un’inchiesta

Un uomo è deceduto al Policlinico di Catania a seguito delle lesioni causate da un incidente sul lavoro, avvenuto nei giorni scorsi a Floridia, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’operaio di origini straniere e impiegato in un’azienda specializzata nella rottamazione delle auto, sarebbe rimasto colpito da un ragno, una ruspa usata dalla ditta per sollevare i veicoli da demolire. La vittima è stata soccorsa dai colleghi di lavoro e trasferita all’ospedale del capoluogo etneo, dove è stata sottoposta a un intervento. Le sue condizioni, tuttavia, si sono ulteriormente aggravate, fino al decesso avvenuto poche ore fa. E’ stata aperta una inchiesta da parte della procura di Siracusa, che intende accertare se l’operaio stesse operando secondo i parametri previsti dalle norme a tutela della sicurezza nel lavoro.