Incidente sul lavoro a Capo D’Orlando: macellaio si ferisce all’addome con grosso coltello

04/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente sul lavoro a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Un macellaio di 31 anni si sarebbe ferito con un grosso coltello, provocandosi una profonda ferita all’addome, nel reparto macelleria di un supermercato locale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento dell’uomo al Policlinico di Messina. Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia dei carabinieri.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Ramacca, incendiata per la seconda volta l’auto del comandante dei vigili urbani
Leggi la notizia

Incidente sul lavoro a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Un macellaio di 31 anni si sarebbe ferito con un grosso coltello, provocandosi una profonda ferita all’addome, nel reparto macelleria di un supermercato locale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento dell’uomo al Policlinico di Messina. Sul luogo […]

Truffa sui pasti dei militari a Fontanarossa, condannato a risarcire oltre 500mila euro
Leggi la notizia

Incidente sul lavoro a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Un macellaio di 31 anni si sarebbe ferito con un grosso coltello, provocandosi una profonda ferita all’addome, nel reparto macelleria di un supermercato locale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento dell’uomo al Policlinico di Messina. Sul luogo […]

Emergenza sicurezza a Catania. Il prefetto: «la città è sotto controllo»
Leggi la notizia

Incidente sul lavoro a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Un macellaio di 31 anni si sarebbe ferito con un grosso coltello, provocandosi una profonda ferita all’addome, nel reparto macelleria di un supermercato locale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento dell’uomo al Policlinico di Messina. Sul luogo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]