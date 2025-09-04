Incidente sul lavoro a Capo D’Orlando: macellaio si ferisce all’addome con grosso coltello

Incidente sul lavoro a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Un macellaio di 31 anni si sarebbe ferito con un grosso coltello, provocandosi una profonda ferita all’addome, nel reparto macelleria di un supermercato locale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento dell’uomo al Policlinico di Messina. Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia dei carabinieri.