Ragusa: un’auto si è ribaltata, una donna è in pericolo di vita

Un incidente autonomo si è verificato nella mattinata di oggi nella strada provinciale per Marina di Ragusa, non distante dall’hotel Poggio del sole. Stando a quanto è stato ricostruito finora, per cause che sono ancora in via di accertamento un’auto si è ribaltata.

Alla guida della vettura una donna che, in gravissime condizioni, è stata trasportata in ospedale a bordo di un elisoccorso. Secondo ciò che si apprende, al momento, sarebbe ancora in pericolo di vita. A bordo della vettura anche la figlia che è rimasta incolume per cui non è stato necessario il ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco.