Palermo-Agrigento, scontro tra un furgone e un’auto: quattro feriti

Scontro frontale sulla statale Palermo–Agrigento, nel territorio di Vicari (in provincia di Palermo). L’incidente è avvenuto tra una furgone Volkswagen Caddy, con quattro persone a bordo, e una macchina – una Peugeot 308 – sulla quale viaggiavano in due. Sono stati questi ultimi, entrambi 23enni di Villafrati (in provincia di Enna) a subire le ferite più gravi.

Tutti e due sono stati portati all’ospedale Civico a Palermo. Altri due 19enne di Agrigento e Raffadali si trovano nel codice giallo al Policlinico del capoluogo siciliano. I rilievi sono eseguiti dai carabinieri. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre gli automobilisti rimasti incastrati nella Peugeot finita nella scarpata.