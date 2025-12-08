Un incidente stradale e la scoperta della droga in auto. Un 18enne catanese è stato arrestato, in flagranza di reato, ma mentre si trovava già ricoverato in ospedale.

L’incidente e la droga in auto

Alle 19 circa di ieri pomeriggio, la pattuglia di militari della radiomobile ha ricevuto una chiamata dalla centrale operativa della compagnia di Palagonia. L’allerta per un intervento a seguito di un grave incidente stradale in provincia di Catania. Uno scontro tra due auto sulla strada statale 417 nel territorio del comune di Mineo, nel Catanese. Sul posto dell’impatto sono quindi intervenuti i carabinieri, ma anche gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Arrivati nel luogo dell’incidente tra le due macchine sulla Ss 417, i militari hanno scoperto della droga all’interno di una delle auto.

La perquisizione della macchina

I conducenti di entrambe le vetture coinvolte nell’incidente sono stati soccorsi e trasportati, a bordo delle ambulanze del 118, all’ospedale di Caltagirone. Subito dopo, i carabinieri si sono avvicinati a uno dei veicoli. In particolare a una Smart. E hanno subito percepito all’interno dell’abitacolo della macchina il tipico odore resinoso della canapa indiana. Così i militari si sono attivati e hanno iniziato a rovistare all’interno del veicolo. Nascosti tra gli effetti personali del guidatore 18enne, hanno trovato un chilo e duecento grammi di marijuana e due panetti di hashish. Quest’ultimi per un peso complessivo di 200 grammi.

L’arresto

A seguito degli accertamenti sul 18enne, che si trovava già ricoverato in ospedale, è emerso che con recidiva era sprovvisto di patente di guida. Per questo motivo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. I carabinieri hanno inoltre accertato che la Smart era sottoposta anche a fermo amministrativo. Il giovane è stato arrestato dai militari per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Inizialmente ristretto per le necessarie cure post incidente stradale in un’apposita struttura dell’ospedale di Caltagirone, il neo-maggiorenne è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari.





