Catania, violento incidente tra due auto all’incrocio tra via Imbriani e via D’Annunzio

Un violento incidente tra due auto si è verificato nella tarda sera, dopo l’1 di notte, all’incrocio tra via Renato Imbriani e via Gabriele D’Annunzio. Resta ancora da ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Nell’impatto una ragazza è rimasta ferita e incastrata tra le lamiere dell’abitacolo dell’auto. Per estrarla è stato necessario l’intervento da parte di una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118 e gli agenti della polizia municipale. All’incrocio, sui gradini del sagrato della chiesa Santa Maria di Monserrato si è radunata una folla di giovani che, avvertito il rumore dell’impatto, si è spostata da largo Rosolino Pilo.