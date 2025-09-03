Scontro frontale sulla Catania–Ragusa: due persone sono morte

Foto di Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria 118 Sicilia

È di due morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15, lungo la statale 194 Catania–Ragusa, all’altezza del chilometro 10. A scontrarsi una Toyota Yaris con targa maltese, a bordo della quale viaggiavano due anziani cittadini di Malta, e un autocarro che trasportava materiale di risulta e procedeva in direzione opposta.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è finita contro il mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Augusta e della stazione di Lentini, i vigili del fuoco, il personale dell’Anas, i sanitari del 118 e un’eliambulanza. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i corpi dei due anziani, ma per loro non c’è stato nulla da fare: i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. La statale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada. I due veicoli, su disposizione della procura di Siracusa, sono stati posti sotto sequestro, mentre le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale di Lentini.