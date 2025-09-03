Foto di Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria 118 Sicilia

Scontro frontale sulla Catania–Ragusa: due persone sono morte

03/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È di due morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15, lungo la statale 194 Catania–Ragusa, all’altezza del chilometro 10. A scontrarsi una Toyota Yaris con targa maltese, a bordo della quale viaggiavano due anziani cittadini di Malta, e un autocarro che trasportava materiale di risulta e procedeva in direzione opposta.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è finita contro il mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Augusta e della stazione di Lentini, i vigili del fuoco, il personale dell’Anas, i sanitari del 118 e un’eliambulanza. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i corpi dei due anziani, ma per loro non c’è stato nulla da fare: i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. La statale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada. I due veicoli, su disposizione della procura di Siracusa, sono stati posti sotto sequestro, mentre le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale di Lentini.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, il giallo della donna trovata ferita vicino all’ospedale: incapace di parlare, aveva segni di violenza
Leggi la notizia

È di due morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15, lungo la statale 194 Catania–Ragusa, all’altezza del chilometro 10. A scontrarsi una Toyota Yaris con targa maltese, a bordo della quale viaggiavano due anziani cittadini di Malta, e un autocarro che trasportava materiale di risulta e procedeva in direzione opposta. Per […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]