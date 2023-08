Foto di Domenico Florio (Facebook)

Catania, incidente a piazza Stesicoro. Un’auto si ribalta

Incidente stamattina a piazza Stesicoro, nel centro cittadino di Catania. Stando a quanto riportato a MeridioNews dalla centrale operativa della polizia municipale etnea, lo scontro ha coinvolto due veicoli. Uno dei due – si tratterebbe di un taxi – si è ribaltato a seguito dell’impatto, motivo per cui si è reso necessario anche l’intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo. Il sinistro, avvenuto intorno alle 8,30 nella parte centrale della piazza, non ha provocato feriti. Un Ferragosto non molto tranquillo sul fronte della circolazione veicolare nell’isola: stamattina si è verificato un incidente mortale a Gela, a perdere la vita un uomo di 39 anni.