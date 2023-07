Incidente sulla Caltanissetta-Gela, il bilancio delle vittime sale a tre. Deceduta una 31enne

Sale a tre il numero della vittime del terribile incidente stradale avvenuto ieri sulla Caltanissetta-Gela, lungo la strada statale 626 all’altezza del viadotto Capodarso. Eleonora Modica, 31 anni, era arrivata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con i medici che hanno tentato un disperato intervento chirurgico. Oltre a Modica ha perso la vita l’uomo che era in macchina con la 31enne: Giovanni Fossile, 28 anni. Entrambi a bordo di una Citroen C1. L’altra vittima è Arianna Ceccatelli, 36 anni. Quest’ultima procedeva a bordo di una Toyota Yaris insieme al marito: Salvatore Davide Barbagallo. Il 41enne si trova ricoverato all’ospedale Umberto I di Enna. La coppia si trovava in Sicilia per una vacanza. Feriti, ma fuori pericolo, altre due persone.