Butera: mezzo pesante si ribalta, ferito il conducente. Traffico rallentato

Un mezzo pesante si è ribaltato lungo la strada statale 626 della Valle del Salso all’altezza del territorio di Butera, in provincia di Caltanissetta. Stando a quanto è stato ricostruito finora, si sarebbe trattato di un incidente autonomo nel quale sarebbe rimasto ferito in modo grave il conducente. L’uomo è stato portato in ospedale a bordo dell’elisoccorso. Intanto, il mezzo pesante ribaltato lungo la carreggiata rallenta il traffico in entrambe le direzioni. Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo. Sul posto è intervenuto personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.