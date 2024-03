Incidente tra Belpasso e Paternò: auto si ribalta e abbatte un palo telefonico

Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 135 in località Paternò/Belpasso, nel Catanese. Un’auto si è ribaltata ed è finita nella campagna sotto la sede stradale. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno trovato l’autista già fuori dalla macchina. A bordo di un’ambulanza del 118, è stato portato all’ospedale San Marco di Catania.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e anche il mezzo. Nell’impatto è stato divelto un palo telefonico. E, per questo, si è reso necessario anche l’intervento dei tecnici Telecom per il ripristino della linea. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi che consentiranno di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.