Un incidente mortale si è verificato ieri sera in territorio di Belpasso, all’altezza dello svincolo di contrada Palazzolo. Il sinistro ha coinvolto due motociclette e una macchina guidata da una donna di 56 anni. La vittima, Michael Duse di 24 anni residente a Misterbianco, era a bordo della sua moto, una Yamaha di grossa cilindrata. Sull’altra moto viaggiava un giovane rimasto gravemente ferito e trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti per i rilievi i carabinieri. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.