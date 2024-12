Incidente tra due auto e un camion sull’autostrada Palermo-Catania: due feriti

Incidente sull’autostrada A19 Palermo-Catania. All’altezza di Trabia, in provincia di Palermo, un incidente ha coinvolto due auto e un camion, provocando due feriti. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni, dal chilometro 19,900 al chilometro 25,700. Sul posto, per gestire il traffico, la polizia stradale e personale dell’Anas.