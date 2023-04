Incidente lungo l’A19: traffico bloccato tra Caltanissetta ed Enna in entrambe le direzioni

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania il traffico è provvisoriamente bloccato tra Caltanissetta ed Enna, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autocisterna e un’autovettura sono entrate in collisione in un tratto a doppio senso di circolazione.