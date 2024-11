Incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo, perde il controllo e finisce nella corsia opposta

Questa mattina si è verificato un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva l’autostrada in direzione Palermo e, per cause ancora in fase di accertamento, terminava la sua corsa capovolto nella corsia opposta in direzione Messina. Il malcapitato è stato tempestivamente soccorso dagli operatori del modulo regionale Seus 118 Sicilia, di rientro da un’esercitazione che si era da poco conclusa. Fortunatamente il guidatore ha riportato solo lievi ferite.