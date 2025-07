Scontro sull’A18 tra Giarre e Fiumefreddo: coinvolto un camion cisterna

Un incidente stradale ha causato forti disagi questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo. Lo scontro, avvenuto intorno alle 10.30, ha coinvolto un’autovettura e un camion cisterna adibito al trasporto di gasolio. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e prevenire il rischio di una fuoriuscita di carburante dalla cisterna, potenzialmente pericolosa per la viabilità e l’ambiente.

Il conducente del mezzo pesante ha riportato soltanto lievi ferite, venendo trasportato all’ospedale di Giarre per accertamenti da un’ambulanza del 118. Nessuna conseguenza grave per il conducente dell’auto coinvolta. La circolazione autostradale ha subito forti rallentamenti, rimanendo attiva su una sola corsia. Sono stati richiesti sul posto un’autogru privata per la rimozione del camion e un mezzo speciale per il travaso del carburante, al fine di procedere alla messa in sicurezza definitiva. Presenti anche gli agenti della polizia Stradale per effettuare i rilievi e regolare il traffico.