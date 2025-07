Incidente sull’autostrada A19: coda di tre chilometri tra Bagheria e Palermo

Si registrano code sulla A19 Palermo Catania – fra Bagheria e Palermo – dal km 0 a km 4,800, in entrata al capoluogo regionale a causa di un incidente avvenuto lungo la A19 in direzione di via Giafar, sul cui tracciato si registrano altri tre km di code. Lo riferisce l’Anas. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.