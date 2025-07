Incidente autonomo lungo la tangenziale di Catania, intervento del 118

Foto MeridioNews

Un incidente autonomo si è registrato stasera lungo la tangenziale di Catania, in direzione Misterbianco. Secondo le informazioni raccolte da MeridioNews si tratta di un sinistro autonomo. L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria e al momento si registrano dei leggeri rallentamenti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure agli occupanti del mezzo. Nessuno di loro è in condizioni preoccupanti. Per uno dei feriti è stato necessario il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.