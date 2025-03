Incidente autonomo in galleria sulla Siracusa-Catania. Illeso il conducente

Sull’autostrada Siracusa–Catania, a causa della pioggia, si è verificato un incidente, avvenuto dentro una delle gallerie in prossimità dello svincolo di Augusta. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia stradale di Siracusa, il conducente di una macchina ha perso il controllo del suo mezzo che avrebbe fatto aquaplaning: è probabile che accelerando su una parte di strada colma d’acqua la macchina si sia girata, finendo contro un guard-rail. Le condizioni della persona alla guida sono buone, non si è reso necessario il suo trasferimento in ospedale. Il traffico, per qualche minuto, ha subito un lieve rallentamento: gli agenti della stradale stanno compiendo degli accertamenti per verificare, con esattezza, cosa sia accaduto.