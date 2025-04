Aci Catena, scontro moto-macchina. Centauro trasferito in gravi condizioni al Cannizzaro

Foto Associazione Culturale Trinacria Webtv

Un incidente stradale si è verificato oggi in via Nizzeti, nel territorio di Aci Catena, in provincia di Catania. Nel sinistro ad avere la peggio è stato un centauro che, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro una macchina. Quest’ultimo mezzo non è chiaro se stesse svoltando per immettersi in una strada secondaria. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasferito il motociclista all’ospedale Cannizzaro. Le sue condizioni cliniche sono critiche. All’interno della macchina c’erano anche due bambine che però sono rimaste illese. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.