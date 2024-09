Resta bloccata dentro l’auto in bilico dopo un incidente ad Aci Castello

Un’auto rimasta in bilico tra il margine della strada e il terreno sottostante. Così è finita una macchina, guidata da una donna, dopo un incidente autonomo avvenuto – per cause che sono ancora in corso di accertamento – lungo la strada statale 114 (via XXI Aprile) nel territorio di Aci Castello, in provincia di Catania.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto che, peraltro, era alimentata a gas. Gli stessi pompieri hanno estratto la donna che era rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo della macchina. Arrivati sul posto anche gli operatori sanitari che hanno constatato delle lievi ferite e trasportato la donna in ospedale. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.