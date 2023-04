Incidente mortale lungo la Messina-Catania. Il traffico procede a rilento

Un incidente mortale si è registrato poco dopo le 5 lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo peloritano all’altezza dell’area di servizio Calatabiano est non distante dallo svincolo Giardini Naxos. Coinvolta un autoarticolato e un furgone. Il traffico al momento procede a rilento e sul posto è presente la polizia stradale. IN AGGIORNAMENTO