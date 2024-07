Scontro auto-mezzo pesante sull’autostrada A18 Messina-Catania

Foto pagina Fb Acireale Social

Incidente stradale sull’autostrada A18 Messina-Catania all’altezza dello svincolo di Acireale sulla carreggiata in direzione Messina. A scontrarsi sono stati un’auto Volkswagen Golf e uno mezzo pesante. Due le persone rimaste ferite in maniera lieve. Lo scontro ha causato delle code ancora persistenti e l’intervento è ancora in corso da parte degli agenti della polizia stradale di Catania.