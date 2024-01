Incidente a Belpasso: morto un 26 enne, ferito un altro giovane

La notte di capodanno fa una vittima a Belpasso, nella frazione di Piano Tavola, dove una Peugeot 107 con a bordo due giovani si è schiantata contro il guardrail.

Le cause sono ancora da accertare, ma sembra non ci siano altre auto coinvolte nello scontro. Ad avere la peggio è stato l’autista dell’auto, un 26enne di Belpasso, morto sul colpo, mentre si trova in ospedale in gravi condizioni il passeggero, un 25enne.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 insieme ai vigili del fuoco di Paternò e ai carabinieri di Belpasso, che adesso indagano sull’accaduto.