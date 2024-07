Inchiesta Vasi comunicanti, il presidente di Collage spa «totalmente estraneo ai fatti»

Il presidente dell’azienda Collage spa sarebbe «totalmente estraneo ai fatti». L’ufficio stampa dell’azienda rende noto che «l’imprenditore siciliano esce a testa alta» dall’inchiesta della procura di Catania denominata Vasi comunicanti, che il 4 luglio scorso ha reso noto un presunto sistema di corruzione legato ad appalti e relativo alla fornitura di stent, un dispositivo medico che viene introdotto in alcuni organi o nei vasi sanguigni per espanderli. Pietro Sola «era stato erroneamente al centro di accuse – scrive Collage spa – prontamente smentite dai suoi legali e accolte dal giudice per le indagini preliminari (gip) di Catania». Dopo l’interrogatorio del pubblico ministero, a Sola – e alle altre persone indagate – sono stati revocati gli arresti domiciliari, «ma cosa ancora più importante – sottolineano i suoi legali – la revoca è stata disposta con provvedimento separato da quello adottato nei riguardi degli altri indagati».

Al presidente di Collage spa, infatti, sarebbe stata riconosciuta l’assoluta insussistenza di qualsiasi indizio di colpevolezza, in esito alle discolpe anche documentali fornite dalla difesa e agli ulteriori accertamenti espletati. «Sia il pubblico ministero che il gip – dice l’ufficio stampa di Collage spa – in particolare hanno dato atto della totale estraneità di Pietro Sola al reato provvisoriamente contestato riconoscendo, altresì, la correttezza della società Collage», non coinvolta nell’inchiesta. L’ordinanza parla di un’azienda «con quasi 50 dipendenti, assai attiva nel proprio settore, operativa da circa trent’anni, di grande esperienza nella realizzazione di congressi scientifici».