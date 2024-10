Inchiesta Pandora, disposti gli arresti domiciliari per l’ex sindaco di Tremestieri Etneo dopo l’annullamento della Cassazione

Foto di Pixabay

L’ex sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari. Questo quanto stabilito oggi dal tribunale del Riesame dopo l’appello, proposto dall’avvocato Tommaso Tamburino, contro la decisione del giudice per le indagini preliminari che, a giugno scorso, aveva respinto la richiesta di revoca della custodia in carcere. Istanza, quella della difesa, arrivata dopo che Rando era stato sentito dai magistrati. La decisione odierna arriva due giorni dopo rispetto a quanto deciso anche dalla Cassazione. I giudici ermellini hanno infatti annullato con rinvio il provvedimento di maggio del tribunale del Riesame con il quale era stata confermata la custodia cautelare in carcere dopo il blitz di aprile. L’inchiesta, denominata dalla procura di Catania Pandora, ha coinvolto 29 persone tra cui l’ormai ex assessore all’Agricoltura Luca Sammartino. Dopo il blitz Rando era stato sospeso dalla prefetta e subito dopo erano arrivate le sue dimissioni da primo cittadino. Rando, accusato di voto di scambio politico-mafioso per le comunali 2015 e per alcuni episodi di corruzione, affronterà il processo con il rito abbreviato.