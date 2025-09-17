Incidente Circonvallazione Catania, aperta un’inchiesta sulla morte della 29enne

La procura di Catania ha aperto un’inchiesta sulla morte di Silvia Gulisano, la 29enne – che lavorava per i servizi dell’Asp – morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina sulla Circonvallazione di Catania. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e disporrà l’autopsia e ha delegato alla polizia locale le indagini che dovranno chiarire le cause dell’incidente. Secondo una ricostruzione degli investigatori, diversamente da quanto era emerso in un primo momento, ci sarebbe stato un altro veicolo coinvolto. Se questo fosse confermato, l’inchiesta virerebbe sull’ipotesi di reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo scooter che guidava la 29enne è stato trovato a terra in viale Marco Polo mentre la donna a poca distanza dal mezzo. Soccorsa da personale sanitario del 118, Silvia Gulisano è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale Cannizzaro per gli esiti di un grave trauma cranico.

