Incidente mortale sulla Circonvallazione di Catania: la vittima è una 29enne

Un incidente mortale si è verificato all’alba di questa mattina sulla Circonvallazione di Catania, in viale Marco Polo. A perdere la vita è stata una donna catanese di 29 anni: Silvia Gulisano, che lavorava per i servizi dell’Asp. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, si sarebbe trattato di un incidente autonomo con la 29enne che viaggiava a bordo di uno scooter ma non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza a bordo della quale la donna è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo. Nonostante i tentativi di rianimarla, la donna – che era arrivata al nosocomio già in condizioni gravissime con un trauma cranico – è deceduta poco dopo. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale e per chiarire anche le eventuali responsabilità.