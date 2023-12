Misilmeri: ricoverato dopo un incendio nell’abitazione con ustioni in quasi tutto il corpo

Un uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Buccheri La Ferla, di Palermo, dopo un incendio. Stando alle prime informazioni apprese, il 55enne sarebbe rimasto gravemente ustionato dalle fiamme che hanno avvolto la sua abitazione di Misilmeri. I fatti si sarebbero verificati nella frazione di Portella di Cavalla, dove lo stabile è stato poi rimesso in sicurezza dai vigili del fuoco. Qui l’uomo sarebbe stato soccorso da una parente che lo ha portato in ospedale, poi gli operatori del 118 lo avrebbero trasferito nel reparto specifico. Il 55enne avrebbe riportato ustioni in quasi tutto il corpo.