Incendio in una stalla a Palermo: morto un pony

Un incendio è divampato in una stalla a Palermo, in via Fondo Petix, nel quartiere Cruillas. L’incendio ha interessato diverse balle di fieno accatastate in un magazzino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed è in corso la bonifica. Un pony è rimasto vittima dell’incendio. Non risultano coinvolte persone. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.