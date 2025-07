Marina di Acate, incendio all’interno di uno stabilimento balneare

Un incendio è divampato all’interno di uno stabilimento balneare sul lungomare di Marina di Acate, in provincia di Ragusa. A prendere fuoco è stata una struttura in legno dismessa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittoria e una squadra, con a seguito un’autobotte, dalla sede centrale di Ragusa.

I pompieri sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e si stanno occupando di rimuovere delle macerie. Non sono ancora chiare le cause del rogo. Nello stabilimento balneare sono arrivati anche i carabinieri di Acate per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini.