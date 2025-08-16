Catania, incendio a San Gregorio: minacciate case e residenti

Foto di Emanuele Alessi su Facebook

Un’alta colonna di fumo e le fiamme che hanno minacciato case e cittadini. Il rogo è divampato sulla collina di San Gregorio, nei pressi di Catania, e ha interessato la riserva naturale orientata Micio Conti. Le forti raffiche di vento, oltre ad alimentare le fiamme, hanno anche impedito l’intervento immediato dei mezzi aerei, rendendo più complesso e lungo lo spegnimento dell’incendio. A seguito dell’allarme arrivato alle 13.19, sul posto sono arrivati due mezzi e sette unità dei vigili del fuoco, insieme a tre autobotti e tre mezzi del corpo forestale, per un totale di dodici operatori. Intervenute anche squadre di volontari della protezione civile. Una volta contenute le fiamme, l’elicottero ha effettuato cinque lanci per bonificare l’area e prevenire eventuali riprese del rogo.