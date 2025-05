Incendio a San Giovanni La Punta, intervento dei vigili del fuoco e del 118

Foto di MeridioNews

Un incendio è divampato questa mattina in via Cantone, a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme sono partite da un gazebo e si sono rapidamente propagate nei pressi di un’abitazione. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, e l’immobile non avrebbe riportato danni significativi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia municipale. Alcune persone, rimaste intossicate dal fumo, sono state soccorse.