Pizzo Sella, l’incendio raggiunge un rifugio per animali. Cani e gatti in salvo, ma è emergenza caldo

«Devo ringraziare i carabinieri di Partanna Mondello. Io e mio marito da soli non saremmo riusciti a portare in salvo tutti gli animali, loro ci hanno aiutati e si sono pure presi i morsi». Rosi Anzalone è provata da una notte insonne. Le fiamme che hanno avvolto pizzo Sella sono arrivate fino al suo rifugio, dove ospita cani e gatti recuperati per strada. Stamattina l’appello social, le fiamme che arrivano fino alla struttura, entrano, avvolgono le gabbie. I trasportini che finiscono presto. «Alla fine, è arrivata una mia amica con dei trasportini grandi. Siamo riusciti a portare via tutti i cani e molti dei 36 gatti. Altri sono scappati, circa una decina. Non potevamo fare altrimenti». Adesso però l’emergenza è il caldo. «Gli animali sono in un magazzino con una sola finestra e in cui c’è molto caldo – dice Anzalone – stiamo cercando un condizionatore portatile. Ci troviamo in zona Partanna Mondello e ci serve aiuto».