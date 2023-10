Misterbianco: brucia 50 chili di matasse di rame in campagna, arrestato un 38enne

Cinquanta chili di matasse di rame bruciate in un terreno in una zona di campagna nel territorio di Misterbianco, in provincia di Catania. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 38enne pregiudicato catanese per combustione illecita di rifiuti. Sono stati gli stessi militari a notare una coltre di fumo nero mentre passavano da contrada Cubba durante un servizio perlustrativo.

Arrivati nel terreno, i carabinieri hanno sorpreso il 38enne intento a bruciare delle matasse di rame. Alla vista dei militari, l’uomo ha subito provato a spegnere l’incendio con dell’acqua. I cinquanta chili di matasse di rame sono stati sequestrati e per il 38enne l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.