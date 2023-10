Incendio in una palazzina a Palermo, evacuate 30 persone. Intervento dei pompieri

Paura la scorsa notte a Palermo per un vasto incendio divampato in via Monfenera. Le fiamme hanno interessato il pianterreno e parte del primo piano di una palazzina al civico 68, ma a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato i due stabili adiacenti. Una trentina le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case a causa del fumo che ha invaso l’intera area attorno a corso Tukory.

Sul posto sette mezzi dei vigili del fuoco e 20 uomini che hanno lavorato per circa cinque ore per domare le fiamme. Una persona, rimasta intossicata, è stata trasportata in ospedale. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un appartamento adibito a magazzino, al pianterreno dello stabile disabitato, da un uomo che aveva accatastato nei locali materiale di vario tipo.

