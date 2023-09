Palermo, incendio in una palazzina: un ferito grave

Un incendio, nel pomeriggio di ieri, ha interessato una palazzina di Partanna-Mondello a Palermo. Qui un uomo sarebbe rimasto ferito in modo grave. I fatti si sono verificati in vicolo Mancuso dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e avrebbero, peraltro, disposto l’evacuazione dalla struttura. L’uomo, in seguito all’incendio, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano. Si indaga per risalire alle cause dell’accaduto.