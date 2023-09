Palermo, un incendio a Brancaccio ha minacciato le case: persone salite sui tetti

Un vasto incendio è divampato ieri sera a Palermo nel quartiere Brancaccio, tra via San Ciro e via Fichidindia. Le fiamme hanno minacciato le case e anche un rifornimento di benzina. Per le operazioni di spegnimento sono intervenuti diverse squadre di vigili del fuoco e sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia. Diversi residenti spaventati hanno abbandonato le proprie abitazioni scendendo in strada e qualche residente ha cercato di mettersi in salvo anche salendo sui tetti degli edifici. Intanto, le fiamme hanno divorato anche alcuni terreni, non solo quelli incolti o abbandonati ma anche un agrumeto.

Ad alimentare il rogo, oltre alle sterpaglie, ci hanno pensato le alte temperature che si sono registrate anche fino a tarda sera nel capoluogo e pure un vento di scirocco che non ha smesso di soffiare. Anche i volontari della protezione civile sono stati attivati per spegnere altri incendi scoppiati a Bolognetta, a Piana degli Albanesi, a Camporeale, a Partinico e a Petralia. Nella giornata di ieri, le fiamme sono divampate anche a Prizzi, sempre in provincia di Palermo.

