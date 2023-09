Foto Meteo Palermo & Provincia

Incendio a Prizzi. Al lavoro due Canadair. Segnalati diversi focolai in tutto il territorio

Tornano in azione i piromani in Sicilia. Complici le alte temperature vengono segnalati diversi roghi in ogni angolo dell’Isola. Il più importante è quello che in queste ore interessa il territorio di Prizzi, in provincia di Palermo. In questa zona sono al lavoro due Canadair, uno partito da Trapani e l’altro da Lamezia Terme, in Calabria. Un terzo mezzo aereo è invece impegnato tra Poggioreale e Gibellina Vecchia. Per oggi la Protezione Civile regionale aveva emesso un bollettino d’allerta indicando un forte rischio incendi, in particolare tra Messina e Palermo.

Articoli correlati