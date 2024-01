Siracusa, incendio in un appartamento: evacuata un’intera palazzina

Un incendio è scoppiato nell’abitazione di una palazzina in via Resalibera, nel rione della Graziella, a Ortigia, nel centro storico di Siracusa. Le fiamme si sono propagate intorno alle 8 di questa mattina e sono scattate le operazioni di spegnimento dalla parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa. Per arginare il rogo che ha minacciato gli altri appartamenti è stata necessaria l’evacuazione di tutti gli immobili.