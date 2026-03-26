Incendio all’ospedale Cannizzaro di Catania

Un’alta colonna di fumo e, sul posto, personale del 118 e almeno tre volanti della polizia di Stato. È la situazione all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è in corso un incendio. Secondo quanto appreso da MeridioNews, le fiamme riguardano il tetto dell’edificio F3, che ospita un locale macchine. Coperto per evitare l’esposizione solare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco: al momento non risultano persone coinvolte nell’incendio, ma si è valutata l’evacuazione dei piani sottostanti. Che ospitano sia ambulatori che reparti di degenza. «Per precauzione, i pazienti dei reparti più vicini sono stati momentaneamente spostati nell’antistante centro congressi», fanno sapere dall’ospedale.