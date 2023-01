Catania, incendio in un’officina al Villaggio Sant’Agata. Appartamenti evacuati

Un incendio è divampato poco dopo le 20 di questa sera all’interno di un’officina per pneumatici, che si trova al piano terra di uno stabile di quattro piani al Villaggio Sant’Agata, Zona B civico 156 a Catania. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e anche un’autobotte, un’autoscala e un carro logistico. Le operazione di spegnimento delle fiamme sono ancora incorso e, in modo precauzionale, gli appartamenti soprastanti sono stati evacuati. Al momento, non risultano persone rimaste ferite o intossicate. Ancora da accertare le cause dell’incendio.