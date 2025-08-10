Incendio nella sala macchine di una nave traghetto partita da Palermo, nessun ferito

Momenti di paura ma nessun ferito per i 152 passeggeri e i 72 membri dell’equipaggio a bordo della nave traghetto Raffaele Rubattino della Tirrenia, colpita da un principio di incendio nella sala macchine mentre navigava a circa 15 miglia dal porto di Napoli, a nord-ovest di Capri. L’incendio, rapidamente domato dall’equipaggio, ha provocato l’avaria dei motori lasciando la nave alla deriva. Sul posto sono intervenuti due rimorchiatori partiti da Napoli che hanno agganciato l’imbarcazione e la stanno trainando verso il capoluogo partenopeo. Non si è resa necessaria l’evacuazione dei passeggeri.

La nave, partita stamane da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo, è ora a otto miglia da Napoli e l’arrivo è previsto in serata. Prima dell’attracco, i vigili del fuoco saliranno a bordo per ispezionare la sala macchine. L’allarme è stato lanciato via radio dal capitano e le operazioni di soccorso, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Napoli, hanno visto anche l’invio di due motovedette e l’avvicinamento della nave traghetto Gnv Auriga, proveniente anch’essa da Palermo, per prestare assistenza.