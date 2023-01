Brucia da dieci giorni il traghetto fermo al porto di Palermo

Sono passati dieci giorni da quando l’incendio è divampato a bordo del traghetto Superba di Gnv. La nave, ferma al porto di Palermo dal 14 gennaio da dove avrebbe dovuto salpare per Napoli, continua a bruciare ed è per questo che da stamattina sono arrivati mezzi speciali e uomini dei vigili del fuoco da Genova (in Liguria). L’obiettivo è quello di riuscire spegnere il rogo che si è sviluppato all’interno del garage dell’imbarcazione della Grandi navi veloci. Il locale che, però, ancora non si è riusciti nemmeno a raggiungere: è stato sigillato nella speranza che la carenza di ossigeno soffochi l’incendio.

Intanto, anche ieri sono proseguite le operazioni di monitoraggio delle temperature del ponte 4 e, nello stesso tempo, si sono svolti i sopralluoghi e le operazioni preliminari per garantire l’accesso al ponte 4 per procedere alle operazioni di spegnimento. «Le temperature hanno raggiunto livelli molto alti – dice il comandante dei vigili del fuoco Sergio Inzerillo – e l’interno della nave è ancora incandescente. Il nostro intento è fare in modo che i focolai sul ponte 4 si arrestino nei prossimi giorni. Purtroppo – aggiunge – le miscele infiammabili sono state alimentate dalle folate di vento penetrate dagli oblò che erano stati danneggiati dalla potenza dell’acqua sparata dagli idranti».