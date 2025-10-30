Dodici animali sono morti in un incendio divampato all’interno di un’azienda agricola a Campofiorito, in provincia di Palermo.

Animali morti in un incendio in provincia di Palermo

Le fiamme sono divampate all’interno di un’azienda agricola a Campofiorito, nel Palermitano. La struttura è stata danneggiata in modo grave dal rogo. A causa dell’incendio sono morti anche dodici animali. Nello specifico, undici vitelli e un cavallo. Il rogo ha danneggiato anche due mezzi agricoli dell’azienda in provincia di Palermo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Nell’azienda agricola di Campofiorito sono intervenuti, nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco. I pompieri sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo e stanno anche lavorando per evitare che ci siano altri focolai che possano riattivarsi. I tecnici del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo stanno eseguendo i rilievi insieme ai carabinieri per accertare le cause dell’incendio.