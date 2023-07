Foto di Carlo Rapicavoli

Devastata da un incendio la pineta dei monti Rossi. Nel 2014 stesso destino dopo rogo doloso

È successo nuovamente. La pineta dei monti Rossi, a Nicolosi sull’Etna, è inghiottita dalle fiamme. L’incendio non è stato ancora spento. Il copione sembra identico a quello registrato nel 2014. Allora un rogo di matrice dolosa era stato alimentato con diversi inneschi, sparsi lungo il polmone verde e favoriti dalla lettiera di aghi di pino che contraddistinguono la zona. Al momento non c’è un rischio imminente per l’impianto di atletica leggera recentemente inaugurato. Diversi cittadini per cercare di arginare le fiamme si stanno adoperando con rastrelli e pale.