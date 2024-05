Acate, a fuoco i mezzi parcheggiati nel cantiere di una ditta

A fuoco i mezzi parcheggiati in un cantiere di una ditta di scavi ad Acate, in provincia di Ragusa. L’incendio si è sviluppato nella serata di ieri, intorno alle 21, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria per le operazioni di spegnimento dell’incendio e anche gli agenti della polizia.

Stando a quanto ricostruito finora, le fiamme si sarebbero sviluppate dalla motrice di un mezzo e avrebbero poi coinvolto anche il rimorchio su cui era sistemato un escavatore. Sono ancora in corso di accertamento le cause per cui si sono sviluppate le fiamme. Secondo quanto riferito dai titolari dell’azienda, quei mezzi sarebbero stati utilizzati fino a poco prima ed erano parcheggiati lì già pronti per essere usati per un nuovo lavoro.