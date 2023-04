Incendia un locale per vendetta, arrestato un 26enne nel Messinese

Indispettito dal comportamento del titolare di un esercizio commerciale che gli aveva chiesto dei soldi dopo una lite per un incidente stradale, un 26enne di Patti (in provincia di Messina) ha dato fuoco al locale. I carabinieri lo hanno arrestato per danneggiamento seguito da incendio. Dalle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dalle dichiarazioni dei testimoni, i militari sono riusciti a identificare il giovane che è stato arrestato.