Incendio in fast food a Palermo, spente fiamme dai pompieri

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio divampato al Burger King di viale Regione Siciliana. Le fiamme hanno interessato la parte superiore della copertura del locale cucina dove sono presenti impianti a servizio dell’attività. I pompieri hanno delimitato l’incendio in quell’area evitando che le fiamme coinvolgessero i locali interni. I clienti dentro al fast food sono stati messi in salvo dal personale del locale prima dell’arrivo delle squadre antincendio. Durante le operazioni sono state impegnate 6 squadre. È rimasta una squadra per le verifiche di quanto successo e accertare le cause del rogo. Sono presenti gli agenti di polizia, i sanitari del 118 e i tecnici dell’Amg, la partecipata del Comune che fornisce il gas.